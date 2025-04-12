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В Раде назвали причины отказа ВСУ от западного вооружения

Депутат Рады Чернев рассказал, что ВСУ отказались от Excalibur из-за РЭБ России.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военные перестали использовать некоторые виды западного вооружения, в том числе GPS-снаряды Excalibur, из-за эффективного противодействия российских систем РЭБ. Об этом сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в эфире телеканала «Мы — Украина».

«Я могу привести пример Excalibur -это артснаряд с GPS-наведением, который стоит десятки тысяч долларов, и является неэффективным в условиях работы РЭБ», — рассказал Чернев.

Он также отметил, что часть зарубежного вооружения, поставленного ВСУ, оказалось неэффективным и фактически не использовалось. По его мнению, такие поставки лишь приводили к бесполезной трате времени и ресурсов.

Чернев подчеркнул, что партнеры либо адаптируют вооружение для противодействия РЭБ, либо прекращают его поставки ВСУ.

Еще в 2023 году бывший разведчик США Скотт Риттер признал преимущество российской техники над западной. Он заявил, что переданная Украине западная техника не выстоит против российских противотанковых систем.

Накануне Американский полковник в отставке Дэниел Дэвис напомнил о преимуществах России в зоне СВО. Он акцентировал, что частые западные прогнозы о якобы скором поражении России не соответствуют действительности.