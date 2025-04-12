Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лыжница из Норвегии Слинн сожгла свой стартовый номер в знак протеста

Спортсменка выступила против уменьшения суммы призовых.

Норвежская спортсменка Астрид Эйре Слинн сожгла свой стартовый номер лыжной гонки Janteloppet, протестуя против уменьшения суммы призовых.

Перед соревнованиями организаторы объявили, что победитель получит 500 тысяч крон, однако затем данная сумма была существенно уменьшена. В результате Слинн подожгла свой номер.

«Это просто шокирует. В 2025 году не должно быть возможности столкнуться с чем-то подобным», — цитирует её слова TV2.

Организаторы лыжной гонки объяснили, что решение связано с небольшим количеством участниц. В итоге старт был отменён.

Ранее сообщалось о массовом завале во время женской лыжной гонки в Коми. Лыжницы соревновались в гонке на 50 километров классическим стилем.