Врач-сомнолог сказал, что жалобы белорусов на плохой сон после перенесенного коронавируса выросли на 70%

Белорусский невролог и сомнолог из Республиканского клинического медцентра Управления делами президента, кандидат меднаук врач-сомнолог Алексей Малков сказал sb.by, что жалобы белорусов на плохой сон после перенесенного коронавируса выросли на 70%.
— В среднем жалобы пациентов на плохой сон после перенесенной коронавирусной инфекции выросли на 70%. Связано это со стрессовой нагрузкой, страхом людей перед тяжелыми заболеваниями, — отметил специалист.
Вместе с тем, говорит Малков, пациенты стали обращать больше внимания на состояние здоровья — в том числе на нарушения сна.
Также белорусский врач предупредил, что час дневного сна — это минус три часа ночного.
Тем временем синоптик Дмитрий Рябов сказал о серьезном потеплении с 14 по 20 апреля в Беларуси.
Кроме того, Минобразования изменило систему оценивания в школах по белорусскому и русскому языкам.