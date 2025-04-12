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Врач-сомнолог сказал, что жалобы белорусов на плохой сон после перенесенного коронавируса выросли на 70%

Белорусы жалуются на плохой сон после перенесенного коронавируса на 70% чаще.

Источник: Комсомольская правда

Белорусский невролог и сомнолог из Республиканского клинического медцентра Управления делами президента, кандидат меднаук врач-сомнолог Алексей Малков сказал sb.by, что жалобы белорусов на плохой сон после перенесенного коронавируса выросли на 70%.

— В среднем жалобы пациентов на плохой сон после перенесенной коронавирусной инфекции выросли на 70%. Связано это со стрессовой нагрузкой, страхом людей перед тяжелыми заболеваниями, — отметил специалист.

Вместе с тем, говорит Малков, пациенты стали обращать больше внимания на состояние здоровья — в том числе на нарушения сна.

Также белорусский врач предупредил, что час дневного сна — это минус три часа ночного.

Тем временем синоптик Дмитрий Рябов сказал о серьезном потеплении с 14 по 20 апреля в Беларуси.

Кроме того, Минобразования изменило систему оценивания в школах по белорусскому и русскому языкам.