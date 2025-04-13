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На Западе сделали заявление о будущем Украины

Будущий канцлер ФРГ Мерц сообщил, что Украина не войдет в НАТО и ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц сделал заявление о членстве Украины в НАТО и ЕС. Киев ждут нерадостные новости. Фридрих Мерц сообщил, что Украина не войдет в состав НАТО и ЕС, транслирует Das Handelsblatt.

Будущий канцлер ФРГ отметил, что европейское государство, находящееся в состоянии конфликта, не может претендовать на членство в альянсах. Он также подчеркнул, что недооценивать выносливость и целеустремленность Москвы нельзя. Поэтому надеяться на «истощение» России глупо.

«Перспектива вступления в НАТО остается, как и обещание членства в ЕС. Однако предпосылкой для этого является окончание украинского конфликта», — подытожил Фридрих Мерц.

Советник президента США Кит Келлог, между тем, предложил план по разделу Украины. По его словам, можно ввести на запад страны армии Британии и Франции, а на восток — России.