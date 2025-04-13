На Западе сделали заявление о будущем Украины

Будущий канцлер ФРГ отметил, что европейское государство, находящееся в состоянии конфликта, не может претендовать на членство в альянсах. Он также подчеркнул, что недооценивать выносливость и целеустремленность Москвы нельзя. Поэтому надеяться на «истощение» России глупо.