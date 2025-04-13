Что можно и нельзя делать 13 апреля в день Ипатия Чудотворца на Огнище

Православная церковь 13 апреля вспоминает святого Ипатия. В народе принято отмечать день Ипатия Чудотворца. Вместе с тем существует еще одно название — Огнище. Название возникло из-за того, что 13 апреля сжигали остатки неиспользованных веток, срубленных зимой.
Что нельзя делать 13 апреля.
Запрещено оставлять дома беспорядок, разбрасывать вещи. Супругам 13 апреля не рекомендуется спать отдельно друг от друга. Подобное может обернуться расставанием на длительное время. Кроме того, женщинам не следует заниматься рукоделием.
Что можно делать 13 апреля.
По традиции, было принято сжигать не только старые ветки, которые были срублены зимой, но и старые вещи. А еще женщины молились святому и просили о рождении детей.
Согласно приметам, солнечный день указывает на то, что лето окажется теплым. Дождь предупреждает о дождливом лете. В том случае, если облака висят низко, то будут заморозки.
Кстати, мы узнали, что можно и нельзя делать в Вербное воскресенье 13 апреля, когда говорят «Не я бью — верба бьет».
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