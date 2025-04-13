Что можно и нельзя делать в Розовое полнолуние 13 апреля, которое называют Пасхальным

Белорусы и все жители планеты смогут увидеть Розовое полнолуние, или Розовую Луну 13 апреля 2025 года. Название полнолуния, выпавшего на указанную дату, не означает, что Луна изменит свой цвет. Оно появилось из-за того, что индейцы указанный период связывали с цветением розового флокса, который выпадает именно на апрель. Пик полнолуния случился в 03.23, а закат — в 05.19.