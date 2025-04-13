Что можно и нельзя делать в Розовое полнолуние 13 апреля, которое называют Пасхальным

Белорусы и все жители планеты смогут увидеть Розовое полнолуние, или Розовую Луну 13 апреля 2025 года. Название полнолуния, выпавшего на указанную дату, не означает, что Луна изменит свой цвет. Оно появилось из-за того, что индейцы указанный период связывали с цветением розового флокса, который выпадает именно на апрель. Пик полнолуния случился в 03.23, а закат — в 05.19.
Существует еще одно название — Пасхально полнолуние. Все дело в том, что оно выпало перед Пасхой, которую католики и православные отметят 20 апреля.
Что нельзя делать в Розовое полнолуние.
Рекомендуется воздержаться от перегрузок. Кроме того, следует отказаться от тяжелых физических нагрузок. Указанный день не подходит для конфликтов и ссор. Вместе с тем не следует заниматься серьезными финансовыми операциями. Также данный период не подходит для того, чтобы начинать новые проекты.
Что можно делать в Розовое полнолуние.
Специалисты отмечают, что данный период подходит для творческих людей. Считается, что они смогут проявить себя. Кроме того, рекомендуется завершить начатые проекты. Вместе с тем следует найти время на себя, восстановить силы, помедитировать.
Кстати, мы узнали, что можно и нельзя делать в Вербное воскресенье 13 апреля, когда говорят «Не я бью — верба бьет».
Тем временем синоптик Дмитрий Рябов сказал о серьезном потеплении с 14 по 20 апреля в Беларуси: «Бесчинство зимы заканчивается».
Кстати, Минобразования изменило систему оценивания в школах по русскому и белорусскому языкам.