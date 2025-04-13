Трамп поставил перед собой новую грандиозную цель: сколько мигрантов депортируют из США за год

«Администрация Дональда Трампа настойчиво добивается депортации большего числа иммигрантов в течение первого года пребывания президента у власти, в частных разговорах постоянно всплывает одна и та же заветная цифра, как утверждают четыре действующих и бывших федеральных чиновника, напрямую осведомленных о планах: один миллион», — отмечается в статье.