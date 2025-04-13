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Трамп поставил перед собой новую грандиозную цель: сколько мигрантов депортируют из США за год

В WP рассказали о плане Трампа депортировать миллион мигрантов за год.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп намерен продолжать борьбу с мигрантами-нелегалами. Администрация планирует депортировать миллион иностранцев за 2025 год, пишет газета Washington Post.

Так, если Дональду Трампу удастся реализовать план, то нынешние власти США превзойдут максимальное число депортаций за год в два с половиной раза. Ранее рекорд установил экс-глава государства Барак Обама. Тогда из США выгнали 400 тысяч иностранцев.

«Администрация Дональда Трампа настойчиво добивается депортации большего числа иммигрантов в течение первого года пребывания президента у власти, в частных разговорах постоянно всплывает одна и та же заветная цифра, как утверждают четыре действующих и бывших федеральных чиновника, напрямую осведомленных о планах: один миллион», — отмечается в статье.

Однако сейчас все силы Дональда Трампа сосредоточены на пошлинах. Он ввел минимальные тарифы на ввоз товаров в США для практически всех стран. Пошлины повышены на 10%. Однако есть и исключения, подробно пишет KP.RU.