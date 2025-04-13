С высоты ослиного полета: что делает кулшедра при встрече с драгуа

С другой стороны, когда Осояну выступает в жанре non-fiction, в ней неизбежно просыпается беллетрист, который стремится не только поделиться информацией и ее анализом, но и развлечь читателя чисто литературными приемами. Вот и в начале «Балканских мифов» писательница посвящает в свой творческий процесс — он начался с выбора художественной метафоры, которая бы наглядно и образно отразила метод нового исследования. Прежде чем начать рассуждать о специфике Балканского полуострова как перекрестка цивилизаций и моста между Западом и Востоком, Европой и Азией, Осояну знакомит с одним милейшим мифологическим персонажем, в которого когда-то верили в Далмации — прибрежной части Хорватии. Это демон Орко, имеющий обманчивый облик кроткого ослика, который имел обыкновение ластиться к усталым путникам, предлагая им свои транспортные услуги и всеми силами добиваясь, чтобы его оседлали. А когда доверчивый прохожий поддавался на провокации орко и залезал на него, демон взмывал в небо и оставлял своего всадника на произвол судьбы где-нибудь на недосягаемой верхотуре: на дереве, скале или колокольне. «Вероятно, демон развлекался, наблюдая с безопасного расстояния за тем, как путник ищет способ вернуться на грешную землю, но поверья об этом умалчивают, — поясняет Осояну аналогию. — Таким демоном стал для меня замысел этой еще не написанной книги: зачарованная видом, открывшимся на Балканы с высоты, я не сразу поняла, насколько трудным будет путь вниз».