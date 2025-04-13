Лебединая песня: в Нижнем восстановили балет Чайковского

В Нижнем Новгороде на сцене Театра оперы и балета имени А. С. Пушкина состоялась главная премьера сезона в городе — новая версия балета Петра Чайковского «Лебединое озеро». От большинства существующих она отличается тем, что постановка длиннее, так как основана на партитуре 1877 года. И соотношение партий персонажей там тоже не вполне привычное. «Известия» побывали на премьере и пообщались с создателями.
В чем отличие версии 1877 года.
В зрительном зале гостей встречает занавес с лебедями. По залитому красным закатом озеру плывут два белых лебедя. За ним скрывается старинный парк. Молодые люди празднуют окончание учебы. Среди них принц Зигфрид, будущий король, и Бенно, его близкий друг. Веселье прерывается появлением королевы-регентши, которая напоминает принцу, что ему пора принимать престол. Но перспектива стать королем и взвалить на себя груз ответственности пугает его. Он бежит на озеро с мыслями о смерти как избавлении. Там он встречает девушку-лебедя Одетту в окружении подруг. Зигфрид очарован. Он клянется в вечной любви, но не знает, что их ждут испытания…
В нижегородском театре ранее шла хореографическая версия «Лебединого озера» Евгения Спекторова. Пять лет назад спектакль сняли с репертуара. А впервые балет Чайковского здесь поставили 19 июня 1936 года. Тогда Нижний еще был Горьким, хореографом выступал Владимир Кононович.
Главная концептуальная особенность свежей постановки нижегородского театра в том, что в основу легла партитура Чайковского 1877 года.
— В большинстве театров мира идет сильно порезанная версия балета Чайковского, и сокращена она была еще в 1895 году для постановки в Мариинском театре великим хореографом Мариусом Петипа и Львом Ивановым на либретто Модеста Ильича Чайковского, брата композитора, — рассказывает художественный руководитель театра Алексей Трифонов. — С тех пор в полном оригинальном варианте музыка Чайковского ни разу не использовалась в постановках балета. Мы решили отнестись к Чайковскому максимально уважительно, и по возможности весь музыкальный материал вошел в наш спектакль.
Вставки, которые со времени премьеры в Мариинке искусственно были осуществлены дирижером Риккардо Дриго, из этой версии убрали. В балете используется только музыка Чайковского.
Но преемственность по отношению к хрестоматийной версии 1895 года тоже есть. Главную партию в той исторической постановке исполняла Пьерина Леньяни. Она в совершенстве владела хореографической техникой и покорила зрителей исполненными 32 фуэте. В Нижнем Новгороде также использовали эти элементы. Впрочем, хореография из спектакля Петипа и Иванова не дожила до наших дней. Лишь несколько картин было сохранено, и «Лебединое озеро» постепенно наполнялось размышлениями хореографов разного времени.
За хореографию в новом спектакле отвечает солист Мариинского театра Александр Сергеев. Он предложил свежий взгляд на классическую историю любви Одетты и Зигфрида.
— Я отнесся к предложению поставить «Лебединое озеро» как к вызову, — рассказывает Сергеев. — Во-первых, я понимаю, почему великие Петипа и Иванов с помощью Дриго сделали определенные перестановки. С другой стороны, это испытание — попытаться использовать всю музыку Чайковского. Мы отталкивались от музыкального материала, чтобы обновить концепцию. Наш спектакль классический. Лишь в отдельных местах я использовал неоклассику в хореографии. Это касается той музыки, которая для нас не столь привычна.
Хореограф сместил фокус с балерины на образ принца Зигфрида. Эту партию Александр Сергеев танцевал сам множество раз в Санкт-Петербурге, Казани, Японии и США.
— Всегда меня задевало и раздражало то, что Зигфрид — второстепенный персонаж, — признается Сергеев. — Ни с точки зрения драматургии, ни с точки зрения хореографии образ не раскрыт. Я всегда старался привнести свое. И в Мариинском театре в спектакле, в версии Константина Сергеева, есть дополнительная вариация. Она дополнительно раскрывает принца.
В Нижнем Новгороде у молодого хореографа появилась возможность самому наполнить содержанием образ принца. Он представил, что тот переживал, что могло происходить в голове у человека, который стоит на пороге кардинальных изменений своей жизни.
Постановщики разделили картины и представили реальные сцены из жизни Зигфрида здесь и сейчас и, условно, ирреальные — мечты, грезы принца, параллельную реальность, в которую он перемещается.
Кто танцует в «Лебедином озере».
Александр Сергеев для этой постановки собрал свою команду. Сценографией и костюмами занимался художник-постановщик Леонид Алексеев. Светом — Александр Романов. Музыкальным руководителем спектакля стал лауреат «Золотой маски» режиссер Федор Леднев.
Зигфрида воплотил ведущий солист балетной труппы Андрей Орлов. Александр Сергеев предложил ему непростую задачу — совместить свою авторскую хореографию с основой Петипа. Получилось любопытно: вроде всё знакомо, но всё время случаются какие-то «аберрации», и за счет этих тонких, почти неуловимых сдвигов балет интересно смотреть тем, кто видел его десятки раз. Особо выделить можно «Русский танец».
Привычно видеть одну и ту же балерину в партии Одетты и Одиллии. В спектакле Александра Сергеева в программке есть Одетта. А Одиллии — нет! Вместо нее появляется Гостья в черном. Это из первой версии 1877 года, где участвовали две разные балерины, с разной физиологией и психофизикой. Одиллию постановщик лишил отрицательных качеств, ведь она была предана Зигфридом. Он должен ответить за это, в данном случае — перед собой.
Маюка Сато исполняет партию Одетты. Балерина родилась в Токио. Окончила Московскую государственную академию хореографии, танцевала в Мариинке, в Саратове, Самаре, Астрахани. И вот уже третий год Маюка Сато — артистка балетной труппы нижегородского театра. Гостья в черном — Анастасия Мельникова из Донецка. До 2023 года была ведущей солисткой Донецкого театра оперы и балета им. А. Б. Соловьяненко.
Оформление спектакля стало вызовом для художников. Видно, что балет дорогостоящий. Пошито более 250 костюмов. На сцене четыре раза полноценная смена декораций. И сценограф решился даже на то, чтобы показать закрытое для зрителей пространство задника. Его заполнили световой проекцией, что погружает в сказочный мир. Используются видео, мультимедиа.
Художник Леонид Алексеев создал выразительные декорации, вдохновленные живописью Каспара Давида Фридриха, и костюмы, подчеркивающие атмосферу романтической драмы.
— Наш спектакль — об ответственности, — считает Александр Сергеев. — Нас интересует два ее типа: вопрос чести и долга перед своими подданными и ответственность за свои поступки, действия, обещания. Давая клятву, ты не можешь запросто нарушить ее. А если ты это делаешь, то теряешь всё. И себя.
Следующий спектакль состоится 15 апреля. Все билеты, естественно, проданы.