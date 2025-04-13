Лебединая песня: в Нижнем восстановили балет Чайковского

В зрительном зале гостей встречает занавес с лебедями. По залитому красным закатом озеру плывут два белых лебедя. За ним скрывается старинный парк. Молодые люди празднуют окончание учебы. Среди них принц Зигфрид, будущий король, и Бенно, его близкий друг. Веселье прерывается появлением королевы-регентши, которая напоминает принцу, что ему пора принимать престол. Но перспектива стать королем и взвалить на себя груз ответственности пугает его. Он бежит на озеро с мыслями о смерти как избавлении. Там он встречает девушку-лебедя Одетту в окружении подруг. Зигфрид очарован. Он клянется в вечной любви, но не знает, что их ждут испытания…