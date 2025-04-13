Священник Тхелидзе объяснил истинный смысл Вербного воскресенья

Перед тем как Иисуса распяли, он пришел в Иерусалим вместе со своими учениками. Незадолго до этого он воскресил Лазаря и совершил много чудес, о которых уже знали не только в Иерусалиме, но и за его пределами. Тогда люди его встречали радостными восклицаниями, однако позже на той же недели кричали «Распни! Распни его!».