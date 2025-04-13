Священник Тхелидзе объяснил истинный смысл Вербного воскресенья

В это воскресенье, 13 апреля, православные отмечают Вербное воскресенье — особый день, который приходится за неделю до Пасхи. О духовной сути этого дня KP.RU рассказал священник Альвиан Тхелидзе, член Совета священников-блогеров.
— Очень важно в этом празднике не уйти во внешнее, как это у нас нередко бывает. Ведь самое главное — это не освящение веточек вербы, а событие, которое вспоминается в этот день, — объяснил отец Альвиан.
Перед тем как Иисуса распяли, он пришел в Иерусалим вместе со своими учениками. Незадолго до этого он воскресил Лазаря и совершил много чудес, о которых уже знали не только в Иерусалиме, но и за его пределами. Тогда люди его встречали радостными восклицаниями, однако позже на той же недели кричали «Распни! Распни его!».
— Вот это нужно помнить, что порой от криков восторга до предательства — один шаг. В память о тех событиях, которые описаны во всех четырех Евангелиях, люди несут в храм ветви вербы, — добавил священник.
Этот день дает каждому возможность задуматься о своей душе, поступках и отношениях с окружающими. В этот день особенно важно не злословить, а после посещения храма стоит уделить время общению с родными, оставив бытовые заботы на потом.