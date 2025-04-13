Календарь на 13 апреля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим, отмечается за неделю до Пасхи. В этот день православные христиане вспоминают торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим, когда народ встречал его, постилая на пути пальмовые ветви. В России вместо пальм традиционно используют веточки вербы — символа весеннего пробуждения природы и обновления. В церквях проходят праздничные богослужения, верующие освящают вербу, приносят ее домой и хранят до следующей Пасхи. Считается, что она защищает дом от несчастий, а легкий удар веточкой символизирует здоровье и силу. В народной традиции с этим днем связано множество примет и обрядов.