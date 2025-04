Календарь на 13 апреля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

13 апреля 1954 года считается днем рождения рок-н-ролла. В ночь с 12-го на 13-е Билл Хейли и его группа The Comets записали песню «Rock Around the Clock», которая стала первой рок-н-ролльной композицией, получившей мировую известность. Изначально песня не имела большого успеха, но в 1955 году, после того как прозвучала в фильме «Школьные джунгли», она взлетела на вершины чартов. Рок-н-ролл оказал огромное влияние на музыкальную культуру XX века, став основой для многих современных жанров. Этот день отмечается поклонниками музыки по всему миру: проводятся концерты, фестивали, тематические вечеринки, посвященные истории и развитию рок-н-ролла.