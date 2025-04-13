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Православным напомнили, что нельзя делать в Вербное воскресенье

Священник Тхелидзе: В Вербное воскресенье особенно нельзя злословить.

Источник: Комсомольская правда

В это воскресенье, 13 апреля, православные христиане отмечают один из самых важных праздников — Вербное воскресенье. Он напоминает о дне, когда Иисус Христос въехал в Иерусалим. О том, что нельзя делать в этот день, KP.RU рассказал член Совета священников-блогеров — священник Альвиан Тхелидзе.

— Этот день стоит перед началом Страстной недели. Для всех нас это повод задуматься о своей душе, поступках, отношении к окружающим. В Вербное воскресенье особенно нельзя злословить, а всяким домашним заботам, после посещения храма, стоит предпочесть общение с близкими. Идет пост, но, как в Благовещение и в Лазареву субботу, в меню допускается рыба, — напомнил отец Альвиан.

По традиции, в храмы несут веточки вербы — в России это символ праздника, потому что пальмы, как в Иерусалиме, у нас не растут. В других странах, например в Грузии, используют тую. Главное не сама веточка, а память о важном евангельском событии.

Вербу обычно ставят дома у икон и хранят до следующего года, а затем сжигают с молитвой. Хотя сейчас можно встретить и пальмовые ветви в цветочных магазинах, их выбор — личное дело каждого.