Православным напомнили, что нельзя делать в Вербное воскресенье

— Этот день стоит перед началом Страстной недели. Для всех нас это повод задуматься о своей душе, поступках, отношении к окружающим. В Вербное воскресенье особенно нельзя злословить, а всяким домашним заботам, после посещения храма, стоит предпочесть общение с близкими. Идет пост, но, как в Благовещение и в Лазареву субботу, в меню допускается рыба, — напомнил отец Альвиан.