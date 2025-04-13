Первый «Суперджет» с импортозамещёнными системами поднялся на максимальную высоту

«Во Всемирный день авиации и космонавтики наш “Суперджет” преодолел силу земного тяготения и поднялся ближе к звёздам, на максимально возможную для него высоту — 12200 метров — это так называемый практический потолок для данного типа самолёта», — подчеркнули в ОАК.