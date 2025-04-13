20 лучших сериалов от Netflix: самые захватывающие сюжеты

Главная героиня обаятельна и противоречива: она цинична, амбициозна и жестока к тем, кто встаёт на её пути, но при этом готова на всё, чтобы спасти своих подзащитных. Её двойственная натура заставляет зрителей одновременно восхищаться и содрогаться, а каждый её поступок бросает вызов представлениям о справедливости. Это не просто детектив — это интеллектуальная игра, где правда всегда многогранна, а цена победы может быть слишком высокой.