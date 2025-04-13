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Беспилотная опасность объявлена в Ростовской области в ночь на 13 апреля

РСЧС: По всей территории Ростовской области объявлена беспилотная опасность.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на воскресенье, 13 апреля, в Ростовской области объявлена беспилотная опасность. Сообщение об этом незадолго до полуночи получили жители региона от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

— Объявлена беспилотная опасность по всей территории Ростовской области, — указано в сообщении. — Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам.

Напомним, накануне ночью жителей Дона также предупредили об опасности находиться на открытом воздухе: его ввели за час до полуночи и сняли в шестом часу утра. Как позже сообщили в Минобороны РФ и врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, в промежуток времени с 22:00 до 22:30 на территории донского региона были сбиты девять дронов над пятью муниципалитетами.

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