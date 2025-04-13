Беспилотная опасность объявлена в Ростовской области в ночь на 13 апреля

Напомним, накануне ночью жителей Дона также предупредили об опасности находиться на открытом воздухе: его ввели за час до полуночи и сняли в шестом часу утра. Как позже сообщили в Минобороны РФ и врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, в промежуток времени с 22:00 до 22:30 на территории донского региона были сбиты девять дронов над пятью муниципалитетами.