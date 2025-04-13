Telegraph: принц Гарри назвал лишение охраны способом оказания давления

Британский принц Гарри отказался от власти еще в 2020 году. Однако он и его семья все еще находятся под контролем верхушки Лондона. По словам принца Гарри, ему мешают покинуть Великобританию, цитирует The Telegraph.
Семью герцога Сассекского оставили без охраны. Принц Гарри планировал начать новую жизнь где-то вдали от Лондона. Однако ему пытаются помешать.
Герцог Сассекский воспринял решение властей болезненно. Он сообщил, что повздорил с отцом, королем Карлом III, из-за отзыва охраны. Принц Гарри назвал соответствующее решение «труднопереносимым». Ему тяжело принять введенный в отношении семьи «особый» режим контроля.
Принц Гарри, тем временем, посетил Украину. Он тайно побывал во Львове. Принц появился в сопровождении четырех ветеранов.