Российский Sukhoi Superjet поднялся на максимальную высоту

«Во Всемирный день авиации и космонавтики наш Суперджет преодолел силу земного тяготения и поднялся ближе к звездам, на максимально возможную для него высоту — 12200 метров — это так называемый практический потолок для данного типа самолета. Летчики проверили систему управления во всем диапазоне скоростей, от минимальной до максимальной в 310 узлов, на больших углах атаки и на предельной высоте 12200 метров», — пишет в telegram-канале сообщает ОАК.