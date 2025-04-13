Мистика или болезнь. От чего внезапно умирали участники вскрытия гробницы Тутанхамона

Пожалуй, самыми вопиющими в смысле скоропостижности можно назвать две смерти: «спонсора» вскрытия гробницы Тутанхамона, британского коллекционера лорда Карнавона, и американского финансиста Джорджа Гоулда, который тоже побывал в «проклятом» месте.
Вход в гробницу обнаружили в начале ноября 1922 года, а саму погребальную камеру с мумией легендарного фараона вскрыли 16 февраля 1923 года. Лорда Карнавона не стало уже 5 апреля того же года, Гоулд скончался 16 мая. В обоих случаях в качестве причин смерти указывается скоротечная пневмония. По поводу лорда сообщалось также о заражении крови.
Что касается главы экспедиции, египтолога Говарда Картера, то он умер в 1939 году в возрасте 64 лет, в свидетельстве о смерти упоминается поражение лимфатических узлов.
В общей сложности в списке «проклятых фараоном» числятся более двадцати человек. Это либо участники экспедиции, либо их родственники. Когда эта история привлекла всеобщее внимание, вспомнили и египтологов, которые умерли задолго до знаменитого проникновения людей XX столетия в священное место. К примеру, прославленный своей расшифровкой древнеегипетской письменности французский исследователь Жан-Франсуа Шампольон умер ещё в 1832 году, но, поскольку, он бывал в Долине Царей, его внезапную смерть в возрасте 41 года тоже сочли подозрительной. Предполагают, что его сразила инфекция.
В жертвы «проклятия» записали и итальянского учёного Джованни Баттисту Бельцони, который ещё в 1817 году нашёл могилу фараона Сети I (правил через несколько десятилетий после Тутанхамона). Умер исследователь в 1842 году на седьмом десятке. Есть версия, что у него была дизентерия.
По сей день продолжаются споры о том, насколько правомерно считать «причастным» к этому делу того или иного умершего при необычных обстоятельствах. В основном это смерти от болезней, поэтому учёные пытаются найти им естественные, медицинские объяснения.
В 2024 году свою версию представил исследователь по имени Росс Феллоуз. Правда, к сожалению, в открытых источниках не удаётся обнаружить его принадлежность к какой-либо научной организации. Тем не менее в издании Journal of Scientific Exploration опубликована его статья, в которой он проследил судьбы египтологов за период с 1800-го по 2000 год.
Автор насчитал 17 случаев рака, 19 смертей от инфаркта или инсульта, а также 55 случаев кровоизлияний, инфекций, отравлений и прочих «необъяснимых» проблем со здоровьем. Он подчёркивает, что, в любом случае, с изучающими Древний Египет всё это случается гораздо чаще, чем в среднем со всеми людьми. И учёный высказал мнение, что это может быть связано с радиацией.
Он находит в исторических источниках намёки на то, что древние погребальные комплексы использовали как хранилища радиоактивных отходов. Например, в древнеегипетских погребальных текстах фигурирует загадочный «жёлтый пирог», и Феллоуз подозревает, что это кодовое название урановой руды.
Но главный аргумент — находка в погребальном комплексе Серапеум: там выявлено «зашкаливающее» количество радона — радиоактивного газа, который образуется при распаде урана. По опубликованным данным, концентрация этого вещества там достигает 4−5 тысяч беккерелей на кубический метр. Для сравнения, по стандартам ВОЗ уже 100 беккерелей на кубический метр считаются потенциально опасными. Впрочем, стоит напомнить, что гробница Тутанхамона находится не в Серапеуме.
Есть и ещё одна медицинская версия «проклятия фараонов» — инфекция под названием аспергиллёз. Её вызывает грибок Aspergillus, который поражает лёгкие и вообще дыхательную систему. В пользу этой гипотезы говорит то, что такой грибок в числе прочего обнаружен в мумии фараона Рамзеса II, которого тоже хоронили в Долине Царей. Отмечается и то, что в гробнице Тутанхамона — прекрасные условия для этого организма. Кроме того, споры Aspergillus могут годами жить в человеческом теле, никак себя не проявляя вообще, а потом внезапно активизироваться.
Сторонники этой гипотезы также обратили внимание, что лорд Карнавон много лет страдал от постоянных проблем с лёгкими, а его болезнь после посещения гробницы выражалась в том числе воспалением носа и болью в глазах, а это больше похоже на грибковую инфекцию, чем на бактериальную.
Наконец, косвенной «уликой» считают ещё один интересный факт: после вскрытия гробницы польского короля Казимира IV в 1970 году 10 из 12 участников этой экспедиции умерли именно от грибковых инфекций.
Тем не менее справедливости ради надо сказать, что на сегодняшний день Aspergillus в гробнице Тутанхамона не выявлен. Меж тем сторонники мистической версии по-прежнему считают жутковатыми некоторые совпадения. Скажем, египетский принц Али Камель Фахми Бей присутствовал при открытии гробницы в феврале 1923 года, а в июле его застрелила его собственная жена. Брат лорда Карнавона умер в сентябре от заражения крови после стоматологической процедуры. Ещё один, сводный брат скончался в 1929-м, предположительно, от воспаления лёгких на фоне малярии. Британский рентгенолог сэр Арчибальд Дуглас Рид обследовал мумию «мальчика-царя», а в январе 1924 года умер после операции на брюшной полости.
Более того, убеждённые в существовании «проклятия» считают, что оно продолжало работать и через полвека после «кощунства»: в 1971 году глава Египетской службы древностей Мохамед Хосни подписал контракт на проведение в США и других странах передвижной выставки «Сокровища Тутанхамона» и вскоре трагически погиб в автокатастрофе.