Мистика или болезнь. От чего внезапно умирали участники вскрытия гробницы Тутанхамона

Есть и ещё одна медицинская версия «проклятия фараонов» — инфекция под названием аспергиллёз. Её вызывает грибок Aspergillus, который поражает лёгкие и вообще дыхательную систему. В пользу этой гипотезы говорит то, что такой грибок в числе прочего обнаружен в мумии фараона Рамзеса II, которого тоже хоронили в Долине Царей. Отмечается и то, что в гробнице Тутанхамона — прекрасные условия для этого организма. Кроме того, споры Aspergillus могут годами жить в человеческом теле, никак себя не проявляя вообще, а потом внезапно активизироваться.