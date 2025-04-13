Дубинский: Зеленский начал активно готовиться к выборам

Украинский депутат Александр Дубинский заявил, что Зеленский вопреки своим высказываниям уже начал готовиться к выборам.
В частности, по словам Дубинского, за интеллектуальную часть «предвыборной кампании» отвечает бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Зеленский во всю готовится к выборам, несмотря на публичную ложь о том, что их не будет», — написал Дубинский в Telegram.
Он добавил, что Кулеба совместно с украинским министром цифровой трансформации Михаилом Фёдоровым намерены разработать «избирательную технологию», которая будет адаптирована к «текущим условиям».
По информации депутата, для реализации такой кампании привлечены политические технологи Дмитрий Царенко и Виктор Березенко, которые получили известность благодаря «продвижению идеи разделения Украины на три части».
Ранее Дубинский заявил, что Зеленский спешит провести выборы из-за масштабного кризиса, который случится осенью текущего года из-за отсутствия поддержки со стороны Соединённых Штатов.