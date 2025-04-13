Власти Туниса отпустили из тюрьмы 11 российских туристов: что говорят освобожденные

Российские туристы, задержанные в Тунисе в ноябре 2024 года, назвали формальным поводом для ареста использование картона на окне вместо занавески. По их словам, местный житель счел это «опасным» и сообщил в полицию. «Нам не объяснили суть нарушения, просто задержали», — рассказал один из освобожденных.