Власти Туниса отпустили из тюрьмы 11 российских туристов: что говорят освобожденные

Власти Туниса отпустили из тюрьмы 11 российских туристов.
Власти Туниса освободили из тюрьмы Mornaguia 11 российских туристов, задержанных в ноябре 2024 года при посещении приграничной зоны с Алжиром по подозрению в терроризме, после вмешательства консульских служб. Родственники задержанных, добивавшиеся их освобождения через петицию к президенту Туниса, сообщали о тяжелых условиях содержания, включая некачественное питание и отсутствие постельных принадлежностей. Подробности в материале URA.RU.
Картон вместо занавески: абсурдная причина задержания.
Российские туристы, задержанные в Тунисе в ноябре 2024 года, назвали формальным поводом для ареста использование картона на окне вместо занавески. По их словам, местный житель счел это «опасным» и сообщил в полицию. «Нам не объяснили суть нарушения, просто задержали», — рассказал один из освобожденных.
Обвинения без переводчика: терроризм, шпионаж и 50 лет тюрьмы.
Задержанных обвиняли в терроризме, шпионаже и нелегальных раскопках, однако документы предоставляли только на арабском языке без переводчика. «Нас запугивали, угрожали полувековым сроком», — поделились туристы. Власти не разъясняли формальные причины ареста, несмотря на то, что туристы заранее задекларировали аренду жилья и прошли проверку техники.
«Красная зона» у границы с Алжиром: негласные запреты.
Группа находилась в историческом районе Хайдра близ алжирской границы, не зная о его статусе «красной зоны» из-за активности боевиков. Освобожденные подчеркнули, что территория официально не закрыта для посещения, а их целью было изучение римских памятников.
Миллион рублей на адвокатов: кто оплатил свободу?
Россияне потратили более миллиона рублей на услуги адвокатов и экспертизы. «За нашу же экспертизу заплатили 400 тысяч, адвокату — 700 тысяч. Никакой помощи не получили», — заявили они. Финансовые затраты стали дополнительным ударом для задержанных.
Тюремные будни: вши, клопы и «эксперимент».
Освобожденные сообщили об антисанитарных условиях в тюрьмах Mornaguia, «Белли» и других: «Много вшей, клопов, проблемы с питанием и постельными принадлежностями». Несмотря на это, они избежали тяжелых заболеваний, но отметили, что полное обследование здоровья еще предстоит.
«Это путешествие»: ирония вместо трагедии.
Некоторые туристы с иронией назвали свой опыт «экспериментом» и «путешествием». «Сейчас воспринимаем это как приключение. Там было тяжело, но рады, что вернулись», — поделились они. В аэропорту Домодедово освобожденные выразили облегчение и планируют восстановить связь с близкими после месяцев ограниченного общения.
Возвращение домой: тихая радость и надежды.
Вторая группа из трех россиян приземлилась в Москве 12 апреля, завершив пятимесячную эпопею. «Все нормально, все хорошо», — кратко резюмировали они, избегая драматизации. Родственники, ранее обращавшиеся с петицией к президенту Туниса, теперь ждут подробностей и официальных комментариев от властей.