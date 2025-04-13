Депутат Рады Чернев: ВСУ отказываются от применения западного оружия

Украинский парламентарий Егор Чернев заявил, что солдаты Вооружённых сил Украины отказываться от применения ряд западных вооружений на фоне противодействия средств радиоэлектронной борьбы РФ.
По словам депутата Рады, в частности, речь идёт о GPS-снарядах Excalibur.
Он уточнил, что «некоторое» западное оружие отправлялось «на полку» из-за его неэффективности. Чернев отметил, что предоставление таких видов вооружения, приводило только «к трате времени и средств».
«Объёмы поставок небольшие, потому что мы стараемся оперативно использовать, тестировать — и отдавать. Я могу привести пример Excalibur — это артснаряд с GPS-наведением, который стоит десятки тысяч долларов, и является неэффективным в условиях работы РЭБ», — сказал депутат, заявление прозвучало в эфире украинского телеканала.
Чернев является председателем комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.
Ранее полковник в отставке, военный эксперт Андрей Кошкин заявил, что солдаты Вооружённых сил Украины выбрасывают поставляемое Западом стрелковое оружие и используют автоматы Калашникова.