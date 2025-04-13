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Депутат Рады Чернев: ВСУ отказываются от применения западного оружия

В частности, речь идёт о GPS-снарядах Excalibur.

Источник: Аргументы и факты

Украинский парламентарий Егор Чернев заявил, что солдаты Вооружённых сил Украины отказываться от применения ряд западных вооружений на фоне противодействия средств радиоэлектронной борьбы РФ.

По словам депутата Рады, в частности, речь идёт о GPS-снарядах Excalibur.

Он уточнил, что «некоторое» западное оружие отправлялось «на полку» из-за его неэффективности. Чернев отметил, что предоставление таких видов вооружения, приводило только «к трате времени и средств».

«Объёмы поставок небольшие, потому что мы стараемся оперативно использовать, тестировать — и отдавать. Я могу привести пример Excalibur — это артснаряд с GPS-наведением, который стоит десятки тысяч долларов, и является неэффективным в условиях работы РЭБ», — сказал депутат, заявление прозвучало в эфире украинского телеканала.

Чернев является председателем комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Ранее полковник в отставке, военный эксперт Андрей Кошкин заявил, что солдаты Вооружённых сил Украины выбрасывают поставляемое Западом стрелковое оружие и используют автоматы Калашникова.