Депутат Рады Чернев: ВСУ отказываются от применения западного оружия

«Объёмы поставок небольшие, потому что мы стараемся оперативно использовать, тестировать — и отдавать. Я могу привести пример Excalibur — это артснаряд с GPS-наведением, который стоит десятки тысяч долларов, и является неэффективным в условиях работы РЭБ», — сказал депутат, заявление прозвучало в эфире украинского телеканала.