Норвежская лыжница сожгла свой стартовый номер из-за маленьких призовых

Однако незадолго до старта организаторы объявили, что призовые женщинам выплачиваться не будут из-за недостаточного числа спортсменок. Затем они всё же решили выплатить деньги лучшим лыжницам, но при этом существенно урезали призовой фонд в женской части гонки — до 60 тысяч крон (порядка пяти тысяч евро), из которых 30 тысяч (около 2,5 тысячи евро) полагалось победительнице. Слинд возмутилась подобным отношением.