Россиян держали в тюрьме Туниса пять месяцев из-за картонки вместо занавески

«Мы ничего не нарушали, никаких законов… и потом уже нам сказали, в чем наше нарушение — у нас было окно без занавески, и мы просто, чтобы не покупать новую занавеску, закрыли окно картоном. Кто-то из местных посчитал это очень опасным и обратился в полицию, и вот на этом основании нас задержали», — пояснил россиянин.