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Украина открыла первую солнечную электростанцию в Чернобыльской зоне отчуждения

Первая солнечная электростанция заработала в зоне отчуждения Чернобыля. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на главу Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлану Гринчук.

Источник: Life.ru

Она уточнила, что новый объект имеет мощность 763 кВт и занимает площадь около 4000 квадратных метров. По её словам, Чернобыльская территория идеально подходит для внедрения проектов в области возобновляемых источников энергии, включая как солнечные, так и ветровые электростанции.

А ранее стало известно, что Украина размещает ракеты ПВО рядом с реакторами АЭС. Тем самым киевский режим пытается спровоцировать Россию на удар для дальнейшего обвинения в «ядерном терроризме». Также, по словам политолога, ВСУ проводят построения в подвалах детских спортшкол, а заводы по производству дронов скрываются на подземных парковках домов и торговых центров.