Украина открыла первую солнечную электростанцию в Чернобыльской зоне отчуждения

А ранее стало известно, что Украина размещает ракеты ПВО рядом с реакторами АЭС. Тем самым киевский режим пытается спровоцировать Россию на удар для дальнейшего обвинения в «ядерном терроризме». Также, по словам политолога, ВСУ проводят построения в подвалах детских спортшкол, а заводы по производству дронов скрываются на подземных парковках домов и торговых центров.