Bild: Трамп огорчен своими советниками из-за результатов введения пошлин

При этом особенно уязвимым выглядит положение Наварро: несмотря на сохраняющуюся формальную поддержку президента, его могут сделать «крайним». Подобный сценарий может быть реальным в случае полного провала амбициозных планов Трампа по переустройству глобальной торговой системы.