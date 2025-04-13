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Bild: Трамп огорчен своими советниками из-за результатов введения пошлин

В Германии рассказали о разочаровании Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп якобы выражает недовольство своими советниками из-за последствий введения жестких тарифных мер. В связи с этим он начал дистанцироваться от сторонников данной инициативы. Об этом пишет немецкое издание Bild.

По данным журналистов, ключевые фигуры подобной политики — торговый советник Питер Наварро и министр торговли Говард Лютник — вскоре могут потерять влияние. Издание утверждает, что обоих чиновников ожидает отстранение от принятия важных решений.

При этом особенно уязвимым выглядит положение Наварро: несмотря на сохраняющуюся формальную поддержку президента, его могут сделать «крайним». Подобный сценарий может быть реальным в случае полного провала амбициозных планов Трампа по переустройству глобальной торговой системы.

Уточняется также, что основное влияние в этой ситуации перейдет к министру финансов Скотту Бессенту, которого характеризуют как более умеренного и прагматичного политика.

Издание подчеркивает, что подобные изменения — признак того, что тарифная война «пошла не по плану».

Напомним, что ранее Трамп ввел пошлины на импорт для многих стран мира. При этом Россия не вошла в санкционный список.