Bild: Трамп огорчен своими советниками из-за результатов введения пошлин

Президент США Дональд Трамп якобы выражает недовольство своими советниками из-за последствий введения жестких тарифных мер. В связи с этим он начал дистанцироваться от сторонников данной инициативы. Об этом пишет немецкое издание Bild.
По данным журналистов, ключевые фигуры подобной политики — торговый советник Питер Наварро и министр торговли Говард Лютник — вскоре могут потерять влияние. Издание утверждает, что обоих чиновников ожидает отстранение от принятия важных решений.
При этом особенно уязвимым выглядит положение Наварро: несмотря на сохраняющуюся формальную поддержку президента, его могут сделать «крайним». Подобный сценарий может быть реальным в случае полного провала амбициозных планов Трампа по переустройству глобальной торговой системы.
Уточняется также, что основное влияние в этой ситуации перейдет к министру финансов Скотту Бессенту, которого характеризуют как более умеренного и прагматичного политика.
Издание подчеркивает, что подобные изменения — признак того, что тарифная война «пошла не по плану».
Напомним, что ранее Трамп ввел пошлины на импорт для многих стран мира. При этом Россия не вошла в санкционный список.