В здании резиденции президента Сьерра-Леоне начался пожар

Пожар начался примерно в 16:00 12 апреля. Он разрастался с течением времени. На момент 01:00 13 апреля, пламя не удалось полностью ликвидировать. Известно, что резиденция Джулиуса Маада Био расположена на втором этаже. Помещения не попали под воздействие огня.