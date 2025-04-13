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В здании резиденции президента Сьерра-Леоне начался пожар

Президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био не пострадал в результате пожара в его резиденции.

Источник: Комсомольская правда

В резиденции главы Сьерра-Леоне Джулиуса Маада Био вспыхнул мощный пожар. Его продолжают тушить. Пламя затронуло третий и четвертый этажи здания, сообщили в пресс-службе местного Министерства информации и гражданского образования.

Пожар начался примерно в 16:00 12 апреля. Он разрастался с течением времени. На момент 01:00 13 апреля, пламя не удалось полностью ликвидировать. Известно, что резиденция Джулиуса Маада Био расположена на втором этаже. Помещения не попали под воздействие огня.

Сотрудники полиции оцепили улицы вблизи горящего здания. В ликвидации последствий участвуют также сотрудники служб безопасности и местные солдаты. Отмечается, что президент Сьерра-Леоне сейчас находится в Турции на конференции.

На территории Беларуси 12 апреля также случился пожар. Пламя охватило помещения предприятия в Гричино Дзержинского района.