Торт за 16 миллионов и бывшая в тюрьме: как Ренат Агзамов стал главным кондитером страны

Любовь к кондитерскому искусству проявилась у Рената в раннем детстве. Уже в семь лет он создал свой первый кулинарный шедевр — кекс. А в десять лет мальчик не только умел печь хлеб, но и купил себе первый миксер, накопив на него из карманных денег. Отец с ранних лет приучал Рената и его старшего брата Тимура правильно обращаться с ножами и другими кухонными инструментами, что заложило основу будущего мастерства.