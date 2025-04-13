Торт за 16 миллионов и бывшая в тюрьме: как Ренат Агзамов стал главным кондитером страны

Кондитер Ренат Агзамов на открытии InStyle Beauty Bar в ЦУМе в Москве.
В воскресенье, 13 апреля 2025 года, главный кондитер страны Ренат Агзамов отмечает свой 44-й день рождения. На его торты выстраивается очередь из звезд шоу-бизнеса, а цена эксклюзивных кондитерских шедевров может достигать многих миллионов рублей. Телеведущий, бизнесмен, создатель международной сети кондитерских — путь Агзамова к вершине славы был тернист и полон сложностей, от ночевок на вокзале до громкого уголовного дела с участием бывшей любовницы. Подробнее о пути, карьере, больших гонорарах и личной жизни кондитера — в материале URA.RU.
От детской мечты к чемпионству: начало пути татарского кондитера.
Ренат Агзамов родился 13 апреля 1981 года в Киеве, но его детство прошло в Сочи, куда вскоре переехала семья. По национальности Агзамовы — татары. Отец будущего кондитера, Лимар Агзамов, работал шеф-поваром вагона-ресторана на железной дороге, а мать была поваром в известном ресторане. Однако главную роль в формировании кулинарного таланта Рената сыграла бабушка, которая передала внуку все секреты кухни.
Любовь к кондитерскому искусству проявилась у Рената в раннем детстве. Уже в семь лет он создал свой первый кулинарный шедевр — кекс. А в десять лет мальчик не только умел печь хлеб, но и купил себе первый миксер, накопив на него из карманных денег. Отец с ранних лет приучал Рената и его старшего брата Тимура правильно обращаться с ножами и другими кухонными инструментами, что заложило основу будущего мастерства.
После окончания школы Ренат поступил в краснодарское кулинарное училище. Параллельно с учебой он занимался боксом вместе с братом. Однако спортивную карьеру пришлось оставить из-за семейных обстоятельств — у отца случился инсульт, и братьям пришлось вернуться в Сочи, чтобы помогать семье. Тимур устроился поваром в ресторан, а Ренат начал работать кондитером.
В 1999 году Агзамов-младший ушел в армию на два года. После дембеля он снова занялся любимым делом и в 2002 году выиграл чемпионат кондитеров в Сочи. Это победа стала поворотным моментом в его карьере — Ренат понял, что готов покорять новые вершины, и решил переехать в Москву.
Путь Агзамова к успеху через Курский вокзал.
Ренат Агзамов является основателем торговой марки «Народный кондитер’Фото: Артем Геодакян/ТАСС.
Покорение столицы началось для братьев Агзамовых с трудностей. Первое время им приходилось ночевать на Курском вокзале, пока не удалось найти работу и жилье. Ренат устроился в кафе-кондитерскую на Китай-городе, но не остановился на этом — за полгода он сменил около шести мест работы, стремясь перенять опыт у разных профессионалов.
Настоящий прорыв случился, когда Агзамов прошел кастинг на должность шеф-кондитера в престижный ресторан «Ностальжи». Здесь его талант заметили кулинарные критики, которые высоко оценили его нестандартный подход и смелые эксперименты. Ренат удивлял посетителей необычными сочетаниями вкусов, создавая мороженое с васаби, шоколад с чесноком и конфеты с жидкой пивной начинкой.
В 2005 году карьера кондитера сделала новый виток — он устроился в сеть французской кондитерской Legato, где получил должность руководителя предприятия. Именно здесь Агзамов освоил не только тонкости кондитерского мастерства, но и основы управления бизнесом, включая технологические и экономические аспекты. На заработанные в Legato деньги он смог купить свой первый ноутбук.
Позже Рената пригласили в Татарстан, где он помогал открывать сеть кондитерских «Шоколад». Вернувшись в Москву, кондитер впечатлил своими навыками владельцев компании «Фили Бейкер» и стал частью этого бизнеса. В 2006 году была создана фабрика «Фили Бейкер Премиум» под управлением Агзамова. Его первой авторской сладостью стал торт «Панчо деревенский», который до сих пор пользуется популярностью.
От соцсетей Бородиной до шоу на «Пятнице»: как пришла слава.
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Настоящая известность пришла к Ренату Агзамову благодаря социальным сетям и знаменитостям. Ключевую роль сыграла телеведущая Ксения Бородина, которая заказала у него торт на день рождения дочери и поделилась фотографией кондитерского шедевра в Instagram (деятельность запрещена на территории РФ). После этого имя Агзамова стало известно широкой публике, а список его звездных клиентов начал стремительно расти.
Сегодня за тортами от Агзамова выстраивается целая очередь из знаменитостей: Егор Крид, Ани Лорак, Евгений Плющенко, Яна Рудковская, Филипп Киркоров и многие другие. Для поп-короля российской эстрады кондитер создал особенный торт в виде короны, покрытый сусальным золотом. Вес шоколадной подставки составил более 50 кг, а само изделие весило более 400 кг.
Телевизионная карьера Агзамова началась в 2017 году с программы «ТилиТелеТесто» на Первом канале, где он помогал мужу Ларисы Гузеевой выбрать лучшего кондитера. В том же году на телеканале «Пятница» стартовало шоу «Кондитер», где Ренат выступил в качестве ведущего и главного судьи. Программа быстро набрала популярность и уже выпустила несколько сезонов.
В 2020 году Агзамов стал соведущим шоу «Битва шефов» вместе с Константином Ивлевым. Несмотря на дружеские отношения в жизни, в кадре между кулинарами чувствуется здоровая конкуренция.
Миллионные торты и четырехтонные шедевры: самые громкие проекты Агзамова.
Ренат никогда не готовит низкокалорийные торты, считая, что это обман потребителяФото: Артем Геодакян/ТАСС.
Кондитерские творения Рената Агзамова поражают не только изысканным вкусом, но и масштабами. Самыми прибыльными в его карьере являются свадебные торты, которые могут достигать впечатляющих размеров. Стандартный вес таких изделий варьируется от 10 до 100 кг, а стоимость одного килограмма начинается от 2500 рублей.
Один из самых дорогих тортов в карьере кондитера был оценен в 180 000 долларов (около 16,5 млн рублей). Но настоящим рекордом стал торт в виде «Замка Цвингер» весом в 4 тонны. К созданию этого проекта команда Агзамова готовилась более полугода. Кондитер даже ездил в Дрезден, чтобы снять силиконовые формы с исторического дворца, получив на это специальное разрешение местной администрации.
В процессе изготовления гигантского торта команда столкнулась с неожиданной проблемой — внутри конструкции были установлены мониторы, из-за которых мастика начала плавиться. Находчивый Агзамов нашел оригинальное решение — в торт встроили систему вентиляции, как в настоящем здании. «Мы сделали как в настоящих домах: разместили в торте кондиционер, так что он охлаждался изнутри, пока ждал вывоза в зал», — рассказывал кондитер в интервью газете «Стархит».
Агзамов не останавливается на достигнутом и постоянно совершенствует свое мастерство. Он регулярно стажируется за границей, а его кондитерские изделия известны не только в России, но и в Японии, Австралии, США и ОАЭ. Мастер проводит семинары и мастер-классы, делясь своими знаниями и опытом с начинающими кондитерами.
Личная жизнь Агзамова: жена-диетолог и сын, который предпочитает сельдерей.
У кондитера есть хобби — гастрономическая фото- и видеосъемка Фото: Вадим Тараканов/ТАСС.
При всей публичности своей профессиональной деятельности, Ренат Агзамов старается оберегать личную жизнь от излишнего внимания. Известно, что кондитер женат на женщине по имени Валерия, которая подарила ему сына Тимура, названного в честь брата Рената.
Интересный парадокс заключается в том, что ни жена, ни сын кондитера не являются сладкоежками. Валерия с детства приучила Тимура к правильному питанию, и мальчик, по словам отца, с гораздо большим удовольствием съест сельдерей, чем кусочек торта. Жена является для Агзамова не только спутницей жизни, но и «идейным вдохновителем». В честь нее кондитер назвал одну из самых ярких своих работ — фонтан из шоколада и глазури, над которым работал почти полтора года.
Сын кондитера не в восторге от публичности отца. По признанию Рената, во время семейного отдыха в Турции Тимура раздражало, что отдыхающие постоянно просили фотографии и автографы у его отца. В какой-то момент мальчик даже предложил: «Давай, пап, пойдем по той дороге, где нет людей».
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Несмотря на образцовый семейный имидж, в 2019 году репутация Рената Агзамова оказалась под ударом. В центре скандала оказалась его давняя знакомая Наталья Джурило, которая выдвинула против кондитера серьезные обвинения и впоследствии оказалась за решеткой.
История отношений Агзамова и Джурило началась еще в юности, когда они жили в Сочи. По словам женщины, которые она озвучила на допросе в полиции, между ними существовала романтическая связь, которая продолжилась и после женитьбы Рената. Зимой 2017 года Наталья заболела после контакта с бездомной кошкой — у нее поднялась высокая температура, возникло подозрение на бешенство. На фоне аллергии и гормональной терапии ее здоровье серьезно ухудшилось.
Агзамов признавал, что помогал Джурило финансово в период болезни, даже получив на это согласие своей жены. По словам Натальи, помимо денежной помощи в размере 300 тысяч рублей, Ренат предложил ей совместный отдых в Пятигорске, где у них произошла близость.
Вскоре после этого Джурило заявила, что ждет ребенка от Агзамова. По ее словам, кондитер был против этой беременности и настаивал на аборте. Наталья, опасаясь последствий медицинского вмешательства из-за своего возраста и проблем со здоровьем, отказывалась прерывать беременность. Вскоре произошло трагическое событие — недалеко от дома Джурило. По ее словам неизвестный напал на нее и нанес несколько ударов в живот, в результате чего у женщины случился выкидыш.
Ситуация приняла неожиданный оборот, когда Наталья приехала в Москву на лечение и начала угрожать кондитеру. Она требовала от кондитера крупную сумму денег — 3 миллиона рублей — в качестве компенсации за потерю ребенка и оплату лечения.
Агзамов обратился в полицию, и против Джурило было возбуждено уголовное дело. Сам кондитер категорически отрицал как романтические отношения с Натальей, так и ее беременность, заявляя, что все это было ложью от начала до конца.
В 2019 Джурило приговорили 7,5 годам колонии в общего режима за вымогательство. В октябре 2022 года она вышла на свободу. В коротком интервью новостному интернет-СМИ «Mash» Джурило рассказала, что планирует отдохнуть, а затем подать на реабилитацию.
«Хрустящее безе» и критика: неоднозначная репутация на телевидении.
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Телевизионная карьера принесла Ренату Агзамову не только популярность, но и некоторую долю критики. Его эмоциональный стиль судейства в шоу «Кондитер» часто становится объектом обсуждений в соцсетях. Особенно запомнился зрителям эпизод, в котором Агзамов настойчиво повторял фразу «Светлана, я не слышу хруст безе», пока участница разрезала торт. Этот момент стал настоящим мемом и разлетелся по интернету.
Некоторые зрители и блогеры критикуют кондитера за чрезмерную эмоциональность и резкость в общении с участниками шоу. В нескольких выпусках Агзамов доводил конкурсантов до слез своими категоричными оценками. Например, об одном из тортов он отозвался так: «У меня пенопластовые шарики вызывают больше аппетита, нежели чем вот это внутреннее стремное месиво».
Наибольший резонанс вызвал выпуск, где кондитер разбивал битой неудачные, по его мнению, торты. Многие зрители расценили это как неуважение к чужому труду и проявление бестактности.