Военкор Котенок: в Сумской области ликвидирован майор ВСУ Марина

Российские военнослужащие ликвидировали майора Вооружённых сил Украины в Сумской области, проинформировал военный корреспондент Юрий Котенок в своём Telegram.
По словам военкора, майор ВСУ Михаил Марина был уничтожен при ударе по командному пункту противника.
«Майор ВСУ Михаил Марина. В укровермахте занимал должность комроты 704-го полка РХБЗ. Уничтожен во время недавнего удара по командному пункту в Сумской области», — написал Котенок.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что ВС РФ нанесли удар по элитному подразделению Вооружённых сил Украины в Харьковской области.
Удар был нанесён в городе Изюм. Российские военные уничтожили десять единиц техники противника, а также около 50 солдат.