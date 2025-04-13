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Военкор Котенок: в Сумской области ликвидирован майор ВСУ Марина

ВС РФ нанесли удар по командному пункту противника.

Источник: Аргументы и факты

Российские военнослужащие ликвидировали майора Вооружённых сил Украины в Сумской области, проинформировал военный корреспондент Юрий Котенок в своём Telegram.

По словам военкора, майор ВСУ Михаил Марина был уничтожен при ударе по командному пункту противника.

«Майор ВСУ Михаил Марина. В укровермахте занимал должность комроты 704-го полка РХБЗ. Уничтожен во время недавнего удара по командному пункту в Сумской области», — написал Котенок.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что ВС РФ нанесли удар по элитному подразделению Вооружённых сил Украины в Харьковской области.

Удар был нанесён в городе Изюм. Российские военные уничтожили десять единиц техники противника, а также около 50 солдат.