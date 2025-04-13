Первый российский джет SJ-100 с аналоговыми системами взлетел на 12 тыс. метров

Российский суперджет SJ-100 с импортозамещенными системами совершил полет в аэропорту Жуковский. Все детали самолета изготовлены отечественными разработчиками за исключением двигателей. Они созданы совместно с Францией. Суперджету удалось провести в воздухе три часа и подняться на высоту 12,2 тысячи метров, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации.
Полет приурочен ко Дню космонавтики и авиации. Российский самолет SJ-100 поднялся на максимально возможную для этого типа джета высоту. В корпорации подвели итоги запуска.
«Результаты испытаний, по оценке экипажа, положительные. Сделан очередной шаг к успешной сертификации самолета по программе SJ-100 в российском облике», — заявили в ОАК.
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