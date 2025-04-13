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Exxpress: Европа будет недееспособна, если Трамп выведет контингент

Пентагон изучает план по выводу до десяти тысяч американских военных.

Перспектива вывода контингента Соединённых Штатов из государств Североатлантического альянса пугает лидеров европейских стран, пишет Exxpress.

«В европейских столицах стран НАТО объявлен красный уровень тревоги. Пентагон планирует исторический вывод тысяч американских солдат», — говорится в публикации австрийского издания.

Ранее сообщалось, что Пентагон изучает план по выводу до десяти тысяч американских военных из Восточной Европы. По данным NBC, такое решение Вашингтона «может вызвать опасения» среди союзников в Европе, которые видят в РФ «угрозу».

Также стало известно, что Соединённые Штаты уведомили своих союзников в Североатлантическом альянсе о желании прекратить участие в планировании будущих военных манёвров в Европе.