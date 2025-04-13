В Госдуме рассказали, кто может получить лекарства бесплатно

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Ветераны СВО, герои РФ, инвалиды, дети из многодетных семей входят в перечень лиц, которые могут получить лекарства бесплатно или приобрести их с 50%-ной скидкой, сообщила РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Екатерина Стенякина («Единая Россия»).
Депутат ГД рассказала, что льгота распространяется на медикаменты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Этот список регулярно пополняется, сейчас в него входит более 800 наименований. По ее словам, половина лекарств из перечня ЖНВЛП производится в России, а к 2030 году доля отечественных лекарств должна вырасти до 90% — в этом поможет нацпроект «Новые технологии сбережения здоровья».
«Многие категории граждан в нашей стране имеют право получать необходимые им лекарства бесплатно либо с 50%-ной скидкой. Перечень льготных категорий обширный, в их числе: инвалиды I и II групп и дети-инвалиды, дети до 3-х лет и дети из многодетных семей до 6 лет, ветераны боевых действий, в том числе СВО, родители и жены погибших военнослужащих, участники ВОВ, инвалиды войны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, пострадавшие от радиации из-за аварий и ядерных испытаний, малочисленные народы Севера, проживающие в сельской местности, Герои СССР и России, герои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Славы и ордена Трудовой Славы», — сказала Стенякина.
Она добавила, что бесплатные лекарства положены не только льготным категориям граждан, но и всем пациентам, у которых диагностированы определённые заболевания: онкология, диабет, бронхиальная астма, рассеянный склероз, состояние после инфаркта (6 месяцев), ревматизм и ревматоидный артрит, ДЦП, ВИЧ, СПИД, туберкулёз.
«Полный перечень заболеваний содержится в приложении к постановлению правительства РФ от 30 июля 1994 г. N890. Бесплатно могут выдаваться медикаменты для лечения указанной болезни или любые необходимые препараты», — заключила Стенякина.