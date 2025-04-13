В Госдуме рассказали, кто может получить лекарства бесплатно

«Многие категории граждан в нашей стране имеют право получать необходимые им лекарства бесплатно либо с 50%-ной скидкой. Перечень льготных категорий обширный, в их числе: инвалиды I и II групп и дети-инвалиды, дети до 3-х лет и дети из многодетных семей до 6 лет, ветераны боевых действий, в том числе СВО, родители и жены погибших военнослужащих, участники ВОВ, инвалиды войны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, пострадавшие от радиации из-за аварий и ядерных испытаний, малочисленные народы Севера, проживающие в сельской местности, Герои СССР и России, герои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Славы и ордена Трудовой Славы», — сказала Стенякина.