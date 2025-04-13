Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появилось видео, как неизвестный рисует граффити в честь Техника на стене Цоя

Новая надпись на стене Виктора Цоя на Арбате в Москве, посвящённая Паше Технику, появилась до того, как рэпер был похоронен. Рисунок оставался незамеченным вплоть до недавнего времени. Об этом сообщает Mash, опубликовавший видео создания изображения.

Источник: Life.ru

Неизвестный рисует граффити в честь Паши Техника на стене Виктора Цоя на Арбате. Видео © Telegram / Mash.

Согласно источникам Telegram-канала, работа была завершена к 10 апреля, когда райтеры внесли последние корректировки и запечатлели своё «произведение» на камеру GoPro.

Процесс создания граффити происходил с 2:00 до 4:00 ночи, когда было меньше шансов быть замеченными прохожими или правоохранительными органами. Однако вскоре, после того как о граффити начали говорить, на месте появилась охрана.

Напомним, 11 апреля в Москве прошла церемония прощания с Павлом Ивлевым, более известным как Паша Техник. На мероприятие пришли тысячи поклонников рэпера. А сегодня стало известно, что фанаты Техника разрисовали стену лидера группы «Кино» Виктора Цоя на Старом Арбате.