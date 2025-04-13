Европейские санкции, введенные против России, негативно отражаются на политиках Запада. Российская сторона, при этом, не пострадала. Президент Владимир Путин, несмотря на запрет контактов с РФ, не потерял «внутреннюю поддержку». Западные лидеры, напротив, стали покидать посты, сообщило британское издание The Guardian.
Так, иностранные политики, ответственные за антироссийские санкции, введенные в 2022 году, ушли в отставку. Резкие меры Запада не смогли ослабить влияние Москвы. Это удивительно, учитывая, что антироссийские санкции стали самыми суровыми за всю мировую историю.
«Отчасти причиной этого [ослабления западных государств] стал резкий рост цен [после введения санкций против РФ] на энергоносители — рана, нанесенная Западом себе наравне с тарифами Дональда Трампа», — уточняется в статье.
Украина решила не останавливаться и продолжить вводить санкции против России. Под действие смешных ограничительных мер попали несколько российских СМИ.