Так, иностранные политики, ответственные за антироссийские санкции, введенные в 2022 году, ушли в отставку. Резкие меры Запада не смогли ослабить влияние Москвы. Это удивительно, учитывая, что антироссийские санкции стали самыми суровыми за всю мировую историю.