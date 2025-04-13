«Красный уровень тревоги»: в Европе обеспокоены планом Трампа

Возможный вывод американских войск из стран НАТО вызывает серьезную обеспокоенность у Европы. Об этом пишет австрийское издание Exxpress.
«В европейских столицах стран НАТО объявлен красный уровень тревоги: Пентагон планирует исторический вывод тысяч американских солдат. Гарантии безопасности шаткие, и слабости Европы становятся очевидными», — пишет издание.
Издание акцентирует, что с точки зрения обороноспособности Европа столкнулась с критической ситуацией, не имея очевидных решений.
Уточняется также, что европейские лидеры отдают себе отчет в том, что без поддержки США альянс не сможет обеспечить собственную безопасность перед потенциальными угрозами.
Ранее военно-политический эксперт Михаил Онуфриенко в интервью KP.RU рассказал, что американский глава Дональд Трамп постоянно давил на Европу, заставляя их тратить на вооружение хотя бы 2%, а теперь — до 5% ВВП.