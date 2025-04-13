Дроны будут ловить нарушителей пожарной безопасности в Хабаровском крае

В правительстве Хабаровского края состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, на котором обсуждались меры по обеспечению безопасности в период повышенной пожарной опасности. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В этом году для выявления нарушителей правил пожарной безопасности будут активно использоваться беспилотные летательные аппараты, закупленные специально для этих целей. Рассматривается возможность ограничения доступа граждан в леса в период высокой пожарной опасности.
За несоблюдение правил пожарной безопасности предусмотрены значительные штрафы. В отношении юридических лиц, допустивших нарушения, будут применяться меры прокурорского реагирования.
В регионе созданы патрульно-маневренные группы, которые будут оперативно реагировать на возгорания. Выполнены первичные меры пожарной безопасности, включая очистку территорий от сухой растительности и мусора. Проводится устранение замечаний, выявленных государственным пожарным надзором.
Власти призывают жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности, не разводить костры в не предназначенных для этого местах и быть внимательными при обращении с огнем.