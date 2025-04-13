В Госдуме раскрыли, кто может получить лекарства бесплатно

«Перечень категории граждан, имеющих право на льготное обеспечение лекарствами, обширный. В него вошли инвалиды I и II групп, включая детей с инвалидностью, дети до 3 лет и из многодетных семей, ветераны боевых действий, в том числе участники СВО, а также родители и супруги погибших военнослужащих, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники нацистских концлагерей, граждане, пострадавшие от радиации вследствие аварий и ядерных испытаний, представители малочисленных народов Севера, герои СССР и России. Льготная программа охватывает препараты из обновляемого перечня ЖНВЛП (жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств), который сегодня включает свыше 800 наименований», — рассказала Стенякина РИА Новости.