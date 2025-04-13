В ГД рассказали, какие инструменты защиты от спама заработают в этом году

«У граждан скоро появится инструмент, который, наконец, защитит от надоевшего спама… Организации, осуществляющие массовые звонки абонентам мобильной сети, обязаны будут предоставить своему оператору связи информацию о своих контактных данных и целях звонка. Эти данные будут автоматически передаваться между операторами связи, и на устройстве абонента будет отображаться маркировка звонка, позволяющая различать легитимные и нежелательные вызовы. Что особенно важно для граждан — теперь у каждого будет возможность отказаться от получения массовых вызовов. Сделать это можно будет через личный кабинет на сайте своего оператора связи или в мобильном приложении. То есть, управление этим процессом станет максимально простым и доступным», — сказал он РИА Новости.