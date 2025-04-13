Guardian: из-за ящура Британия запретила ввоз мясных и молочных продуктов из ЕС

В официальном сообщении британского Министерства окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства объявили о введении запрета на ввоз мясной и молочной продукции из стран ЕС. Подобная мера принята для защиты от распространения ящура. Информацию передает Guardian.
«Путешественники больше не смогут ввозить в Великобританию мясо крупного рогатого скота, овец, коз и свиней, а также молочные продукты из стран ЕС для личного пользования», — следует из текста документа.
В список запрещенных к провозу товаров вошли некоторые виды пищевой продукции: бутерброды с содержанием мяса или молочных компонентов, сыры любых сортов, мясо (включая готовые изделия и сырое), а также все виды молочной продукции.
При этом официальное заявление подтверждает, что на текущий момент в стране не выявлено ни одного случая заболевания ящуром.
Ранее Британия заявила о введении запрета въезда в страну всем высокопоставленным политикам из России.