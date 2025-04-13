На Тайване нашли кости древней группы родственников человека

На сегодняшний единственные известные окаменелости денисовцев включают частичные челюстные кости, несколько зубов и часть фаланги пальца, найденные в пещерах Сибири и Тибета. Некоторые специалисты полагают, что окаменелости, найденные в пещере в Лаосе, также могут принадлежать денисовцам.