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Всего 2 часа до курортов: куда будут летать самолеты из Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 13 апреля, ФедералПресс. Владивостокский аэропорт продолжает расширять маршрутную сеть: этим летом жители Приморья впервые смогут отправиться прямым рейсом на популярный китайский курорт Бэйдайхэ. Чартерные перелеты станут возможны благодаря сотрудничеству туроператора Capital Tour, авиакомпании «Якутия» и китайских партнеров.

Источник: РИА "Новости"

«Чартерный рейс к берегам Желтого моря из дальневосточной столицы — результат плотного сотрудничества туроператора Capital Tour, авиакомпании “Якутия” и авторитетных партнеров в Китае», — отметили в пресс-службе аэропорта Владивосток.

Полеты будут выполняться с 28 июня по 30 августа 2025 года на самолетах Sukhoi Superjet 100 каждую субботу. Время в пути составит всего 2 часа, что делает поездку максимально комфортной. Пассажирам разрешено провозить 5 кг ручной клади и 20 кг багажа без доплат.

Напомним, ранее «ФедералПресс» рассказывал, куда можно улететь из Приморья прямыми рейсами и сколько это стоит.