Всего 2 часа до курортов: куда будут летать самолеты из Владивостока

Полеты будут выполняться с 28 июня по 30 августа 2025 года на самолетах Sukhoi Superjet 100 каждую субботу. Время в пути составит всего 2 часа, что делает поездку максимально комфортной. Пассажирам разрешено провозить 5 кг ручной клади и 20 кг багажа без доплат.