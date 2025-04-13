Всего 2 часа до курортов: куда будут летать самолеты из Владивостока

«Чартерный рейс к берегам Желтого моря из дальневосточной столицы — результат плотного сотрудничества туроператора Capital Tour, авиакомпании “Якутия” и авторитетных партнеров в Китае», — отметили в пресс-службе аэропорта Владивосток.
Полеты будут выполняться с 28 июня по 30 августа 2025 года на самолетах Sukhoi Superjet 100 каждую субботу. Время в пути составит всего 2 часа, что делает поездку максимально комфортной. Пассажирам разрешено провозить 5 кг ручной клади и 20 кг багажа без доплат.
Напомним, ранее «ФедералПресс» рассказывал, куда можно улететь из Приморья прямыми рейсами и сколько это стоит.