Врач назвала продукты, которые нужно добавить в рацион в апреле

«В это весеннее время стоит обратить особое внимание на свежую молодую зелень, травы, например, шпинат, щавель, петрушку, укроп, рукколу, белокочанную капусту. Они содержат большое количество витаминов группы В, А, С, фолиевую кислоту и, конечно же, клетчатку», — сказала Волкова.