Дмитриев приветствовал пост NASA с почтением полёта Гагарина в космос

Спецпредставитель президента Российской Федерации Кирилл Дмитриев прокомментировал публикацию управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Соединённых Штатов о Юрии Гагарине.
«NASA отдало дань уважения Гагарину. Сотрудничество восторжествует», — написал он.
Напомним, американское космическое агентство в своём комментарии отдало дань советскому космонавту по случаю дня космонавтики. Пост обнародован в соцсети X*. Дмитриев прокомментировал данную публикацию.
В США также напомнили, что 12 апреля 1981 года был осуществлён первый пуск американского шаттла.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что с NASA достигнуто соглашение о синхронизации сроков завершения работ на Международной космической станции.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Гепрокуратуры.