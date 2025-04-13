Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев приветствовал пост NASA с почтением полёта Гагарина в космос

Дмитриев заявил, что сотрудничество восторжествует.
Источник: Аргументы и факты

Спецпредставитель президента Российской Федерации Кирилл Дмитриев прокомментировал публикацию управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Соединённых Штатов о Юрии Гагарине.

«NASA отдало дань уважения Гагарину. Сотрудничество восторжествует», — написал он.

Напомним, американское космическое агентство в своём комментарии отдало дань советскому космонавту по случаю дня космонавтики. Пост обнародован в соцсети X*. Дмитриев прокомментировал данную публикацию.

В США также напомнили, что 12 апреля 1981 года был осуществлён первый пуск американского шаттла.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что с NASA достигнуто соглашение о синхронизации сроков завершения работ на Международной космической станции.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Гепрокуратуры.