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Москвичей предупредили о штрафах за порчу вербы

В столице напомнили о действующих штрафах за порчу вербы на природных территориях. Как уточнили в департаменте природопользования Москвы, за повреждение любого зелёного насаждения предусмотрено административное взыскание, минимальный размер которого составляет 3500 рублей.

Источник: Life.ru

«Ветка вербы, сорванная на особо охраняемых зелёных территориях, обойдётся ещё дороже», — передаёт РИА «Новости».

13 апреля православные празднуют Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим). Это христианский праздник, отмечаемый в воскресенье, предшествующее Пасхе, то есть в шестое воскресенье Великого поста. Посвящён торжественному въезду в Иерусалим Иисуса Христа, описанному во всех четырёх Евангелиях. В православии входит в число двунадесятых праздников.

А ранее Life.ru писал, в чём смысл Вербного воскресенья и что нужно успеть сделать 13 апреля. Кроме того, в материале описаны история, традиция праздника, а также роль православия на Руси.