Москвичей предупредили о штрафах за порчу вербы

«Ветка вербы, сорванная на особо охраняемых зелёных территориях, обойдётся ещё дороже», — передаёт РИА «Новости».
13 апреля православные празднуют Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим). Это христианский праздник, отмечаемый в воскресенье, предшествующее Пасхе, то есть в шестое воскресенье Великого поста. Посвящён торжественному въезду в Иерусалим Иисуса Христа, описанному во всех четырёх Евангелиях. В православии входит в число двунадесятых праздников.
А ранее Life.ru писал, в чём смысл Вербного воскресенья и что нужно успеть сделать 13 апреля. Кроме того, в материале описаны история, традиция праздника, а также роль православия на Руси.