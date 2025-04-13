Москвичей предупредили о штрафах за порчу вербы

13 апреля православные празднуют Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим). Это христианский праздник, отмечаемый в воскресенье, предшествующее Пасхе, то есть в шестое воскресенье Великого поста. Посвящён торжественному въезду в Иерусалим Иисуса Христа, описанному во всех четырёх Евангелиях. В православии входит в число двунадесятых праздников.