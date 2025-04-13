Мошенники звонят россиянам от лица сотрудников поликлиник: как не угодить в ловушку

Злоумышленники стали представляться сотрудниками поликлиник. Мошенники звонят россиянам и предлагают пройти якобы диспансеризацию. Так аферисты надеются получить доступ к личной информации жертвы, предупредили в МВД России, пишет ТАСС.
Злоумышленники просят назвать код из СМС для записи на так называемую диспансеризацию. Получив нужные цифры, мошенники входят в личный кабинет. Далее аферисты анализируют данные пользователя и распоряжаются ими в своих целях.
Мошенники могут продолжить обманывать жертву, позвонив во второй раз с другого номера. Злоумышленники, в надежде обхитрить, говорят, что личный кабинет пользователя взломан и нужно связаться с якобы службой поддержки. Поверив, жертва звонит по указанному номеру. Человек попадает на линию поддержки, которая предлагает россиянину заполнить заявление и приложить фото банковских карт, нуждающихся в дополнительной защите. Так мошенники получают доступ и к денежным средствам жертвы.
Преступники также могут позвониться в домофон и представиться сотрудниками управляющей компании. Они втираются в доверие жертвы, говоря о необходимости замены кода.