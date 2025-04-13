Мошенники звонят россиянам от лица сотрудников поликлиник: как не угодить в ловушку

Мошенники могут продолжить обманывать жертву, позвонив во второй раз с другого номера. Злоумышленники, в надежде обхитрить, говорят, что личный кабинет пользователя взломан и нужно связаться с якобы службой поддержки. Поверив, жертва звонит по указанному номеру. Человек попадает на линию поддержки, которая предлагает россиянину заполнить заявление и приложить фото банковских карт, нуждающихся в дополнительной защите. Так мошенники получают доступ и к денежным средствам жертвы.