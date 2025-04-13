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Вильфанд рассказал, когда нужно заменить зимнюю резину на летнюю

Вильфанд: сейчас есть условия для смены резины с зимней на летнюю.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Определенного срока для «автомобильной» весны нет, она наступает при необходимых погодных условиях, в центре европейской России менять зимнюю резину на летнюю можно на следующей неделе с приходом потепления, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Менять резину уже можно будет на следующей неделе. Кто-то говорил, что автомобильная весна наступает примерно в конце марта. Я такого не слышал. Вот сейчас можно, для это будут условия», — сказал Вильфанд.

Он уточнил, что менять зимнюю резину автомобиля на летнюю следует, если в течение хотя бы пяти дней ночные температуры не опускались ниже плюс 5−7 градусов.

Ранее Вильфанд сообщил, что майское тепло после снежной погоды придет в центр европейской России на следующей неделе, к среде температура поднимется до 20 градусов.