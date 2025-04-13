Хлебом-солью встречали на родине вернувшихся из Мьянмы Хабаровских спасателей

«Мы привезли с собой в Мьянму имущество, необходимое для автономного палаточного лагеря, и автомобили с аварийно-спасательным снаряжением, оборудованием, инструментами для проведения поисково-спасательных работ. Всё это пригодилось», — рассказал начальник поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Вадим Федоркин, возглавлявший десант.
Он отметил, что высокую квалификацию наших специалистов отметили как коллеги из других российских подразделений и зарубежных отрядов, но и местные жители, которые, несмотря на обрушившуюся на них беду, очень тепло встретили прибывших на помощь спасателей.
В хабаровском международном аэропорту вернувшихся коллег по обычаю встречали хлебом-солью.