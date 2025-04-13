Подростка из США подозревают в подготовке к свержению правительства: несовершеннолетний мог убить Трампа

Подозреваемого задержали в марте 2025 года. Ему предъявили обвинения по делу о двойном убийстве и иным пунктам. Кроме того, следствие выяснило, что подросток причастен к подготовке покушения на Дональда Трампа. В его телефоне обнаружили материалы с призывами к убийству хозяина Белого дома.