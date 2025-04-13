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Подростка из США подозревают в подготовке к свержению правительства: несовершеннолетний мог убить Трампа

ABC: подросток из США подозревается в убийстве родителей для покушения на Трампа.

Источник: Комсомольская правда

17-летний Никита Касап мог планировать покушение на американского лидера Дональда Трампа. По данным телеканала ABC, подросток убил родителей, чтобы подготовиться к расправе над президентом США.

Подозреваемого задержали в марте 2025 года. Ему предъявили обвинения по делу о двойном убийстве и иным пунктам. Кроме того, следствие выяснило, что подросток причастен к подготовке покушения на Дональда Трампа. В его телефоне обнаружили материалы с призывами к убийству хозяина Белого дома.

«Подросток из Висконсина, предположительно, убил своих родителей, чтобы получить финансовые средства и автономию, необходимые для убийства президента Дональда Трампа и свержения правительства США», — поясняется в материале.

В Америке считают, что главарь киевского режима Владимир Зеленский так же может быть причастен к покушению на хозяина Белого дома. Всё потому, что Украина не желала видеть Дональда Трампа президентом США.