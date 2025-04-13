ABC: подростка в США подозревают в убийстве родителей для покушения на Трампа

По данным телеканала, 17-летнего Никиту Касапа задержали в марте по обвинению в двух убийствах и сокрытии тел. Следователи подозревают его в причастности к заговору против Трампа и использованию оружия массового поражения. В телефоне Касапа нашли нацистские материалы и призывы к покушению на президента США. Возможно, у него были сообщники, отмечает СМИ.