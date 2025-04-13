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ABC: подростка в США подозревают в убийстве родителей для покушения на Трампа

В США подростка из Висконсина подозревают в убийстве своих родителей. По версии следствия, он сделал это, чтобы получить деньги и свободу для подготовки покушения на президента Дональда Трампа и свержения правительства. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Подросток из США убил своих родителей, чтобы заполучить их деньги.

В США подростка из Висконсина подозревают в убийстве своих родителей. По версии следствия, он сделал это, чтобы получить деньги и свободу для подготовки покушения на президента Дональда Трампа и свержения правительства. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

«Подросток из Висконсина, как предполагается, убил своих родителей, чтобы заполучить деньги и независимость, необходимые для убийства президента Дональда Трампа и свержения правительства США», — об этом сообщает телеканал ABC.

По данным телеканала, 17-летнего Никиту Касапа задержали в марте по обвинению в двух убийствах и сокрытии тел. Следователи подозревают его в причастности к заговору против Трампа и использованию оружия массового поражения. В телефоне Касапа нашли нацистские материалы и призывы к покушению на президента США. Возможно, у него были сообщники, отмечает СМИ.

Ранее URA.RU сообщало, что в Белом доме портрет Барака Обамы заменили на картину с изображением покушения на Дональда Трампа. На новой картине Трамп изображен с кровью на лице на фоне американского флага, отражая события митинга в июле 2024 года. Портрет Обамы переместили в зал для приемов на первом этаже.