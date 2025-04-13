Юрист предупредил о штрафах за вылов рыбы в период нерестового запрета

Общий нерестовый запрет на территории РФ обычно действует с 20 апреля по 20 июня, но в каждом субъекте РФ действуют свои нормы и сроки. Они зависят от особенностей жизненного цикла рыбы, температурного режима, типа водоема и других факторов. Например, в Астраханской области с 1 апреля по 30 июня также запрещен вылов раков. В период запрета законодательно определен перечень возможных действий на рыбалке, в том числе разрешенные и запрещенные методы ловли, объемы ловли.