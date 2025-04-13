Келин: РФ не представляет никакой опасности для Британии

Российская Федерация не представляет никакой «опасности» для Британии, заявил посол Андрей Келин.
Он прокомментировал ряд публикаций в британских средствах массовой информации. Заявление прозвучало в интервью BBC.
Келин не исключил, что британская сторона хочет ухудшать отношения, а также придумывать «угрозы».
«Я отвергаю существование угрозы для Великобритании, она была полностью выдумана. Нет никакой угрозы для Великобритании со стороны России. Но если Великобритания хочет ухудшать отношения, изобретать новые угрозы, преподносимые как исходящие из России, что не так, то это её дело», — сказал дипломат.
Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала намерение Британии ввести усиленный режим контроля против РФ. Она назвала новые правила «поистине безумными».