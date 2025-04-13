Келин: РФ не представляет никакой опасности для Британии

«Я отвергаю существование угрозы для Великобритании, она была полностью выдумана. Нет никакой угрозы для Великобритании со стороны России. Но если Великобритания хочет ухудшать отношения, изобретать новые угрозы, преподносимые как исходящие из России, что не так, то это её дело», — сказал дипломат.